Tõll sildus teisel katsel (GALERII)

Poolast kodumaale jõudnud parvlaev Tõll pidi Virtsus kohe jääga võitlema ja lõpuks hoopiski kaid vahetama.

Nii nagu lubatud, jõudis Tõll veidi vähem kui ööpäeva kestnud reisi järel Suurde väina. Lubatud sildumine oleks kell 14 ka teoks saanud, kuid kai ääres olnud jää ei lubanud laeval soovitud paika sõita. Manööverdamist takistas seegi, et Tõll on senistest laevadest palju pikem ja mahub vaid napilt kai äärde ära- seetõttu on manööverdamisruumi vähem.

Pärast kahte proovimist otsustati esialgne sildumiskoht vahetada kõrvalkai vastu, mida kasutas liinil olev parvlaev Hiiumaa. Sinna sõitis Tõll nii, nagu oleks ta seda kogu aeg teinud. Kõik klappis. Vanameest kitsega vastas ei olnud, kuid paar koera siiski oli.

Tõllu pardale lastud ajakirjanikele ütles kapten Peeter Sepp (pildil), et ülesõit läks väga hästi. “Laev tegi seda, mida vaja. Isetegevust ei olnud,” võttis saarlasest kapten Sepp sõidu kokku. Tormi tema sõnul ei saadud, laeval vigu ei ilmnenud. “On asju, mida peame seadistama, kuid need ei ole laeva vead,” ütles kapten, kes laeva nüüd Tallinna viib, kust see 21. jaanuari paiku uuesti liinile sõidab. Tõllu teiseks kapteniks saab Leigri Türgist ära toonud Hanno Naaber.

TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar ütles, et Tõlluga on jama olnud vähem, kui oli Leigriga. Tema sõnul läheb ka Tallinnas toimuv laeva täiendamine vahest lihtsamini. “Oleme tükk maad targemad kui esimese laeva puhul,” kinnitas ta.

Laev tuleb liinile 20.–23. jaanuari vahel, ristimistseremoonia peetakse kodusadamas Kuivastus. Kes saab ristiemaks, seda Padar veel ei avalikustanud. Tema kinnitusel on tegu Saaremaal elava saarlannaga.

Sadamakapten: oodakem kriitikaga!

“Eks kinnist jääd oli sadamas natukene liiga palju ja nii ta juhtus,” kommenteeris ebaõnnestunud sildumist Postimehele Virtsu sadamakapten Valdur Häng. Ta nõustus, et Virtsus valitsenud jääoludes – jää paksus paarkümmend sentimeetrit – pole midagi ekstreemset, kuid soovitas kriitikaga veel oodata.

Küsimusele, kas asjaolu, et Tõll jäi sildumisel hätta niivõrd lihtsates jääoludes, ei peaks reisijaid edaspidise suhtes murelikuks tegema, soovitas sadamakapten vastust uurida Tallinna Sadamast.

Tallinna Sadam on varasemalt korduvalt kinnitanud, et uued laevad on pikemad, kuid see polevat probleem. Sama kordas Kaido Padar ka eilsetes AK uudistes. “Kaid ja laevad sobivad,” kinnitas Padar.