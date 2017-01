Võrkpalluritele esiliiga mängudest kaotused

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas kaotas Saaremaa meeskond laupäeval Tartus EMÜ SK-le 1 : 3 (25 : 21, 14 : 25, 17 : 25, 15 : 25).

“Alustasime hästi, saime nende rünnakutele bloki ette ja mitu head blokipidurdust, kuid teisest geimist jäime servi vastuvõtuga hätta ja sealt juba kannatas rünnak tugevasti,” rääkis treener Asko Esna, lisades, et vastane lõi ka head servi ja vastasele tuleb anda au, et suutsid saarlased üle mängida.

Pühapäeval kaotas Saaremaa Türi linnavõimlas Järvamaa VK II-le 2 : 3 (21 : 25, 25 : 20, 25 : 19, 18 : 25, 10 : 15). “Olime tublisti paremad kui eile EMÜ vastu ja saime servi korralikult kätte,” nentis treener Esna. “Läksime geimidega 2-1 juhtima, aga neljandas geimis hakkas meie mängumootor tõrkuma ja vastane sai samas oma hingamise tagasi, paar nn koba veel otsa ja sealt murdusime.”

Asko Esna sõnul jäi sellest mängust maitse, nagu oleks väikeselt lapselt komm ära võetud. “Väga kahju mängust, kusjuures Järvamaa pole kodus ühtegi mängu veel kaotanud. Eks koondisega valikmängudel oleva Cris-Karlis Lepa puudumine mingi jälje kindlasti jättis, aga ma ei tähtsustaks seda üle, sest meil on teisigi korralikke mängumehi, kes hakkama saavad. Kahes võidetud geimis jäin väga rahule võistkonna blokiga, kust saime palju punkte ja pidurdusi.”

Nüüd tuleb liigas kahenädalane paus ning siis kaks kodumängu liigatabeli tipus olevate TLÜ/Rakvere ja Liider/ Rae Valla võistkonnaga. “Ütleme nii, et lihtsamaks meil ei lähe ja nüüd hakkavad vaikselt peale need mängud, kus iga punkt ja võit on kulla hinnaga,” märkis Esna.

Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas kaotas Saaremaa/Kuressaare võõrsil Peetri VK-le 0 : 3 (23 : 25, 15 : 25, 19 : 25). Esimene ja teine geim olid võitluslikud, kuid Saaremaa naistel jäi puudu liidrist ja otsustavusest geimide lõpus. Kuna võistkonna ridadest puudus noorte koondises olev Gerli Gull, siis katsetati erinevaid koosseise.

Lisaks vigastas end teises geimis Cristin Lepp, kellel õnnestus siiski lõpuni mängida. Sidemängijatena liitusid Tallinnas Gerli Toomela ja Krista Kotselainen.

Järgmine kohtumine toimub 15. jaanuaril Kuressaares, kus vastane on Kohila VC/ E-Service.