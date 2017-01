﻿Tõllu kapten ei riskinud

Parvlaeva Tõll ebaõnnestunud sildumine Virtsus on rohkelt kõneainet tekitanud. Tõll ei saanud nimelt esmaspäeval väidetavalt jää tõttu Virtsus esimese kai äärde, vaid pidi pärast mõningast proovimist silduma kõrvalasuva kai ääres.

TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar kinnitas, et laevas ja kais probleemi ei ole. Samas on Saarte Häälele viidatud, et juba laeva trajektoor kaile lähenemisel oli kaugel sellest, mis peaks olema. Näiteks lähenes hiljem samas sildunud Hiiumaa hoopis teise kursiga. TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro ütles eile, et juhtunut analüüsitakse kindlasti veel edasi. Veel ütles ta eile, et pikemal laeval oli sealses jääs keerulisem manööverdada.

“Otse loomulikult ei hakanud kapten oma esimesel sildumisel uue laevaga ja talle uues sadamas liigseid riske võtma, et laev iga hinna eest kai äärde punnitada,” märkis Arro. “Kui Tõllul poleks teist alternatiivi olnud, siis pärast pikemat manööverdamist ja jäälõhkumist oleks ta ka sinna kai äärde saanud.”

Sadamate omaniku AS-i Saarte Liinid sadamate peakapteni Andrus Maide sõnul oli sildumisäparduses mitu asja koos.

“Eilse juhtumi põhjal ei saa ega peagi mingeid järeldusi tegema. Anname laevadele aega, las nad tulevad liinile ja asuvad tööle,” ütles Maide Postimehe vahendusel.