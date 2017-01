JUHTKIRI: Mõttetu erisus (1)

Haldusreformiseadus võimaldab mereliste saarvaldade puhul rakendada erisust ja neid mitte sundida kellegagi liituma, juhul kui nende elanike arv ei vasta seaduses sätestatud miinimumile. Nüüd, kus Ruhnu vald on esitanud taotluse saare suhtes erisust rakendada, tuleb välja, et tegu on kõige tavalisema seadusandliku potjomkinlusega ja ruhnlastele öeldakse ikkagi “tutkit”. Ja vähe sellest, soovitatakse liituda Saaremaa vallaga, kuigi võimalus oleks ka Pärnu.

Tuletame meelde, et juba läinud aasta augustis püüdis Saarte Hääl selgust saada, mis imeloom see mereline saarvald siis on, et “suure maa” valdade reeglite alla ei mahu. Selgitati, et “merelised saarvallad on eriolukorras, sest maismaal oleva omavalitsusega ühinedes oleks siiski takistatud loogilise keskus-tagamaa süsteemi ja ühtse teenuspiirkonna moodustumine uues omavalitsuses. Seetõttu võib põhjendatud juhtudel merelised saarvallad jätta eraldi omavalitsusteks, suunates muude meetmetega saari tegema koostööd teiste omavalitsustega teenuste senisest paremaks korraldamiseks.”

Ehk siis juhul, kui Muhu, mis on, kui filmiklassikat meenutada “rohkem nagu poolsaare moodi saar”, saab valitsuselt erisuse, on ruhnlasi kõige haledamal kombel tüssatud. Nad pole saanud läbi rääkida, rahvahääletust teha ja on ilma ka vabatahtlikele liitujatele ettenähtud ühinemistoetusest.