Kalleim korter osteti 200 000, odavaim 6000 euroga

LVM Kinnisvara koostas eelmisel aastal Eesti suuremates linnades müüdud kalleimatest ja odavaimatest korteritest pingerea.

Eesti kalleim korter müüdi eelmisel aastal Tallinnas ja selle hind ületas kalliduselt teise korteri maksumust enam kui neljakordselt. Võrreldes üle-eelmise aastaga asub kalliduselt teiseks jäänud korter aga üllatuslikult Haapsalus. Eesti odavaim korter müüdi eelmisel aastal Valgas ja vaid 1 euroga.

Kuressaare kalleim korter müüdi LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu (pildil) sõnul mullu 200 000 euroga. Korter asub linnuse lähedases piirkonnas, see on kolmetoaline, pinnaga 105,9 m2 ning korteri müügitehing toimus augustis.

Odavaim müüdud korter maksis Kuressaares aga 6000 eurot. See korter asub bussijaama lähedal vanemas puumajas, on ühetoaline pinnaga 22,3 m2 ja müüdi mullu juunis.

Praegu on Kuressaares kõige odavam korter müügis 3750 euroga. See asub Aia tänav 66 majas, on kolmetoaline ning müüakse tegelikult ½ kaas­omandi osa korterist. Kõige kallim parasjagu müügis olev korter asub lossipargi ääres Pargi tn 1a ja selle kolmetoalise korteri hind on 240 000 eurot.