Kuressaare lennuväljal peatus mullu 300 eralennukit

2016. aasta jooksul külastas Kuressaare lennujaama lisaks tavapärastele regulaarlendudele 25 tšarterlendu ja 300 eralendu. Viimastel aastatel püsib see näitaja enam-vähem samal tasemel.

Lennujaama direktor Mati Tang tõdes, et tegelikult on ka eralennud n-ö tavapärased, nagu need on alati olnud. “Lendavad ringi inimesed, kellel lendamine on hobi ja kes omavad või rendivad õhusõidukit,” ütles Tang.

Tema sõnul tullakse saarde lihtsalt puhkust või nädalalõppu veetma. “Tullakse sõpradele-tuttavatele külla või tehakse sõpradele-tuttavatele lennukisõitu.”

Valdavalt tullakse lennujaama direktori sõnul eralennukitega Põhjamaadest, aga ka teistest Baltimaadest. Ka Eesti-siseste eralendude arv on vähehaaval kasvamas. Kaugeim koht, kust on eralennukiga Kuressaarde tuldud, on Belgia.

Mis puutub veel eralendudesse, siis Mati Tangu sõnul ei saa ses osas mingit kindlat tendentsi välja tuua, kas eralennukiga saabujad on pigem n-ö esmakordselt tulijad või juba korduvalt siin oma lennukiga peatunud.

“On nii ühtesid kui ka teisi,” kinnitas Tang. Tüüpiline Kuressaare lennujaama väisav eralennuk on neljakohaline, ent huvitavaima eralennukina (õhusõidukina), mis mullu Kuressaare lennujaamas peatus, tõi Tang välja hoopiski gürokopteri.

Tavaliselt peatutakse lennujaama territooriumil paar päeva, kuid leidub ka selliseid eralendajaid, kes on kohapeal nädalapäevad. “Eesti ja Läti lennu korral minnakse pigem samal päeval tagasi,” lisas ta.