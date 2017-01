Leisi valla aasta teole esitati neli kandidaati

Leisi valla aasta teo tiitlile kandideerivad Leisi taluturg, MTÜ Triigi Filharmoonia, Leisi jaanitule korraldusmeeskond ja Soela sadama selts.

Kohalik ettevõtja Janar Suuster avas Leisi taluturu 2016. aasta suvel. Taluturu tegevus on hästi korraldatud ja info selles osas tänu oma Facebooki lehele hästi kättesaadav. Lisaks tavapärasele turuteenusele korraldati eelmisel aastal kirbukas ja aasta lõpus jõululaat.

MTÜ Triigi Filharmoonia kontserdihoone püstitamise eestvedajad Hanna-Liisa Uusmaa (pildil) ja Teele Vares lõid Leisi vallas huvitava ja uue kultuuriniši ning panid suveks elu Triigi sadamas käima.

Leisi jaanitule korraldasid toredad vabatahtlikud. Tegu oli suure ja meeldejääva üritusega kogu vallale. Sisukas kava ja esinejad tõid Leisi huvilisi tervelt Saaremaalt.

Soela sadama seltsi esitaja on välja toonud seltsi kultuurilist ja kogukondlikku tegevust ning samuti seda, et Soela sadam on Eesti parimate väikesadamate hulgas.

Oma hääle saab nominentidele anda kuni 10. veebruarini Leisi valla kodulehe ja Leisi valla Facebooki lehe kaudu.

Tiitliga kaasneb 500 euro suurune preemia. Mullu pälvis Leisi aasta teo preemia pime männivaigusalvi tootja Pavel Kadõkov.