Orissaare müüs kolemaja maha 10 000 euro eest

Aastaid tühi olnud ja paar aastat tagasi müüki pandud, mitmel oksjonil pakutud Sadama tänav 4 Orissaare alevikus asuv maja leidis lõpuks valla poolt küsitud 10 000 euro eest ostja.

Kuigi madalama hinnaga oleks ostjaid olnud varemgi, hoidis vallavalitsus kangekaelselt oma hinnasoovist kinni. Veel eelmisel nädalal arutati vallavalitsuses, et hinda alla ei lasta.

“Täna ütlen, et õige otsus oli, et ei lasknud eelmine nädal hinda alla,” võib vallavanem Vello Runthal (pildil) nüüdse tehingu valguses kinnitada. 1530-ruutmeetrise krundi ostja nime vald enne notari juures käiku veel ei avalikusta, kuid broneeringutasu on Runthali sõnul makstud.