Pidula uus mõisnik keskendub majutusele

Pankrotipesast Pidula mõisa ostnud Tarvo Kriisa alustab ajaloolise hoone taaselustamist majutusvõimaluste laiendamisega.

Aastapäevad kasutuseta seisnud mõisahoone käivitusperiood tuleb uue omaniku sõnul rahulik. “Jätkame külalistemajaga toimetamist ja püüame poolelijäänud hoonetiiva majutuseks valmis ehitada. Soov on voodikohti juurde saada,” rääkis ta.

Esimene tööfront ongi peahoone uus tiib. Põhilised tööd on seal eelmise omaniku poolt juba tehtud, Kriisa sõnul tuleb nüüd mõelda, kuidas asi kontseptuaalselt kõige paremini lahendada. Ta nentis, et Pidula mõisa puuduseks on selle väiksus ja sellisena on teda tõsise majandusüksusena keeruline pidada.

“Praegused kuus tuba on ikka väga vähe, soov on jõuda 12 toani, et saaks kolmkümmend inimest korraga ära majutada. Aga peame jõudma sinnamaale, et saaks teenust pakkuma hakata viie-kuuekümnele inimesele, muidu jääb tulubaas liiga väikeseks,” märkis ta.

Toitlustamisest rääkides nentis Kriisa, et selles osas võtavad uued omanikud tõenäoliselt aja maha ja vaatavad hiljem, mismoodi ja millises mahus see käima panna.

“Hakkame kasutama cateringi-teenust. Söögikohta sel aastal tööle panna ei plaani, kui just mitte mõni asjast huvitatud partner ei leidu, kes tahaks hakata meil söögikohta pidama,” sõnas ta.

Mõisa taaskäivitamine tähendab Kriisa sõnutsi esialgu paari töökoha loomist, aga mõisale kuulub ka 12 hektarit maid, mis kipuvad võssa kasvama ja kuhu uutel omanikel on hoolduse mõttes plaan lihaveised peale tuua.

Küsimusele, miks Kriisa Pidula mõisa ostis, vastas mees, et mõisad on talle väga pikalt südamelähedane teema olnud. Tema äripartnerid tegelevad Soomes kinnisvaraga ja neil on samuti kauaaegne huvi vanade hoonete vastu.