“Tõest ja õigusest” inspireeritud joonistused (1)

Kuressaare kultuurikeskuse esimese korruse fuajees on üleval Kristiina Pärgi (pildil) söejoonistuste näitus “Tõe ja õiguse rahvas”.

Nagu pealkirigi viitab, on tööde lähtekohaks Anton Hansen Tammsaare romaan “Tõde ja õigus”, täpsemalt selle I osa, mille ilmumisest möödus mullu 90 aastat. Kunstnik on põhjalikult mõtisklenud Tammsaare esimese köite peategelaste üle. “Joonistuste koloriit ja tegelaskujud on just sellises võtmes, kuidas ma neid romaani lugedes ette kujutasin,” selgitas Pärk. Kuna romaani temaatika on tõsine ja rusuv, kasutas ta joonistamisel sütt.

Näituse läbiv teema on inimese võitlus loodusega. “Andrese püüd maastikku ümber kujundada ja enesele allutada. Mehe võitlus kividega,” iseloomustas kunstnik.

Romaani juurde viisid Kristiina Pärgi raadiosaated. “Kodustuudios töötades kuulan vanast taskuraadiost Vikerraadiot. Nii sattusin kuulama saatesarju “Tõe ja õiguse” teemadel,” meenutas Pärk. “Kuuldu põhjal tekkis huvi teos uuesti läbi lugeda ning pean ütlema, et see avaldas mulle palju suuremat mõju kui kunagi kooliajal,” lisas ta.

Romaani peamise sõnumina näeb Pärk tõetaotlust: “Elada teadmises, et olen endast siiski kõik andnud, et tõde võidaks ja vale vajuks. Ja et meie tänaseid tegemisi mõõdetakse kunagi tulevikus.”

1971. aastal Tallinnas kunstnike perekonnas sündinud Kristiina Pärk on 2005. aastal lõpetanud Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maali erialal. Saaremaal elab ta Tagamõisa poolsaarel, mis on andnud talle inspiratsiooni ka mitmeteks meremaalideks.

“Tõe ja õiguse rahvas” on kultuurikeskuses 4. veebruarini.