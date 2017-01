Uued parvlaevad ei pruugi suurtele sõidukitele sobida

Mandri ja Hiiumaa vahet sõitma hakanud parvlaeva Leiger pardale jõudnud veokijuhtidel on tekkinud kahtlus, kas laev on suuteline üle vedama ka suuregabariidilisi veoseid.

Postimees kirjutas, et nii TS Laevade kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kinnitusel mahuvad laevale kõik sõidukid, mis tohivad Eesti teedel legaalselt sõita.

Siiski avaldas eelmisel nädalal Leigriga Hiiumaale sõitnud jumbo-haagisega veoki juht kahtlust, et laevale peale- ja mahasõidul asuvad kallakud võivad suuremate veoste puhul takistuseks saada. Jumbo– ehk megahaagisega sõiduk on veok, millel on järelhaagis. Sellise veoki standardpikkus on 13,6 meetrit.

“Sõitsin nädalapäevad tagasi koju saarele pooltühja jumbo-haagisega, selle kõrgus on neli meetrit ja natuke peale. Laeva autotekil katuse alla sõites jäi kallakul olles katuse ääre vahele küll väga vähe ruumi, vahest mõnikümmend sentimeetrit, kuigi kõrgus peaks olema 5 meetrit,” kirjeldas veokijuht Postimehele Leigrile pealesõitu.

Tema hinnangul tekitas sellise efekti pealesõidu kalle laeva keskosa poole. “Ma ei mäleta, et vanadel laevadel nii kitsas oleks olnud. Kuna saartele on vaja vedada ka suuremaid veoseid, tekkis mõte, kuidas need küll sinna kallakust alla sõitma mahuvad,” märkis ta.

TS Laevade andmetel on ülestõstetud visiiri kõrgus 5 meetrit, seega saab laevale sõitva veose kõrgus olla maksimaalselt 4,95 meetrit. Pealesõidu laius on 8 meetrit ja maksimaalne teljekoormus 13 tonni. Laeva hankedokumentides oli kirjas, et veoautode ja autorongide vaba läbisõidukõrgus peab olema vähemalt 4,5 meetrit, seega mahuvad laevale tegelikult kõrgemad veosed, kui hankedokumentides kirjas.

Postimehe kirjeldatud juhtum ei pruugi jääda siiski viimaseks probleemiks suuregabariidiliste veostega. Saarte Häält konsulteerinud staažikas laevamees ütles, et tõrkeid võib lisaks veokitele tekkida ekskursioonibussidega.

“Paljud ekskursioonibussid, mis on suvel liikunud, on kaunis madalad. Sellistega võib uutel suurtel parvlaevadel küll probleeme tekkida. Võib, aga see ei tähenda, et kindlasti juhtub,” rääkis laevamees. Tema sõnul ei anna ümber teha ei laeva ega kaid. “Vanasti paljud bussid ja autod sõitsid peale ka nii, et pandi pakud alla. Selline lahendus võtab aga laadimisprotsessil tempo maha,” selgitas ta.