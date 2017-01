Vabaerakondlased liituvad Saarlase valimisliiduga (1)

Vabaerakonna Saaremaa osakond võttis vastu otsuse osaleda omavalitsuse valimistel koos valimisliiduga Saarlane, nii ise kandideerides kui ka kogukondade kandidaate toetades.

Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liikme Enn Meri (pildil) kinnitusel tegutseb Vabaerakond parteina riigi tasandil, kuid kohalikus elus on kohalikud valimisliidud õige asi.

“Saaremaast on saamas uus suur vald ja siin vanad struktuurid enam ei kehti ning valimisliit on õige foorum muudatusteks,” ütles Enn Meri. Ta rõhutas Vabaerakonna seisukohta, et kohalikku asja ei saa dikteerida Tallinnast, lahendused tuleb leida kohapeal.

Vabaerakondlaste sõnul on Saaremaa tee üheks omavalitsuseks ühineda õige. Saarlase valimisliit püüdleb esindama kõiki seniseid valdu ja ajaloolisi kihelkondi ning kogu Saaremaad esindav valimisliit on tugevaim pretendent valimisvõidule, lisas Meri.

Enn Meri sõnul teevad kõik vabaerakondlased Saaremaal tööd selle nimel, et uue volikogu 31 saadiku sekka osutuksid valituks ka väiksemate kogukondade liidrid ning võim ei koonduks ainult Kuressaarde.