Veebilehelt Saaremaasuvi.ee ammutavad infot tuhanded

Ligi 4000 sündmust on toimunud ja üle saja alles ees – just nii ütleb veebileht Saaremaasuvi.ee ehk sündmuste portaal “Suvel on Saaremaal mönus”.

2013. aastal alguse saanud portaal on nüüdseks kasvanud laialt kasutatavaks veebileheks, kust otsivad Saaremaal toimuvaid kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritusi nii kohalikud kui ka turistid. Samuti kasvab iga aastaga portaali populaarsus ürituste korraldajate seas, kes aitavad veebilehte sisuga täita.

Portaali idee autori ja eestvedaja Taavi Rauniste (fotol) sõnul sisestati portaali 2015. aastal 1070 ja 2016. aastal juba 1650 üritust. Tänavu loodetakse selles osas jõuda arvuni 2000. Rääkides veel numbritest, oli möödunud turismihooaja tipuks 5000 vaatamist päevas. Keskmiselt vaadati suvel veebilehte 2000 korda päevas. «See on mitu korda rohkem kui Saaremaa ametlikul turismiportaalil,” märkis Rauniste. Valdav osa külastajatest jõudis portaalini Google´i otsingu kaudu. Facebookis on portaalil üle 6000 fänni ja Instagramis üle 1700 jälgija. Portaali saab mugavalt lehitseda ka nutitelefonis.

Rauniste tõdes, et palju infot Saaremaal toimuva kohta on siiski endiselt peidus maapoodide stendidel ja ka internetis. Nimelt ei ole veebi pildifailidena üleslaetud plakateid võimalik otsingumootoritega kuigi hõlpsasti üles leida. Nii kutsubki Rauniste üles tegema koostööd ja koondama võimalikult palju infot portaali, mis on endale nime juba teinud. Ta loodab, et üha enam jõuaks portaali ka valdades toimuvaid üritusi.

Üritusi saab veebilehele lisada igaüks ja tasuta. «Siis me vaatame selle üle, et ühte üritust ei oleks topelt või et poleks tegu kellegi koduse sünnipäevaga vms,» selgitas Rauniste, et enne avalikustamist vaadatakse postitused üle. Lisaks kirjalikule infole on võimalik lasta ürituse juurde panna ka pilt või video.

Seni otsib ja sisestab üritusi valdavalt Rauniste ise. Suviti on tal abis olnud ka mõned vabatahtlikud. Umbes viiendiku infost saadavad ürituste korraldajad.

Kuigi veebilehe aadress on Saaremaasuvi.ee, leiab sealt kõigi aastaaegade üritusi. Rauniste selgitas, et teised potentsiaalsed domeenid olid lihtsalt juba võetud. Kuna Saaremaad seostatakse mujal aga peamiselt suvega, valitigi vastav nimi.

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi ütles, et Visit Saaremaa veebilehelt rubriigist „Saaremaa sündmused” leiab aasta tähtsamad üritused. Lisaks jookseb all kalender, mis on otseselt seotud veebilehega Kultuurikava.ee. Suviti tehakse aga ise iganädalast kalendrit.

„Kultuurimaastik on meil väga segane, on mustmiljon kohta, kus üritused on üleval, ja samas on asju, mida ei ole kuskil üleval,” tõdes ta. Suviste iganädalaste kalendrite info koondatakse mitmetest allikatest.

Mägi märkis, et Saaremaasuve portaali eestvedajaga on n-ö koos istutud, kuid praegu teeb Visit Saaremaa suviti siiski oma kalendrit, kuna Saaremaasuvi.ee on ainult eestikeelne. „Meil on praktiline vajadus, et oleks ka inglise keeles,” tõdes ta.