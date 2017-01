Ärmus ei seo pensionile minekut karistustega (1)

Jaan Ärmuse kinnitusel ei ole tema jahindusspetsialisti ametist lahkumine seotud talle vales kohas vähipüügi eest määratud rahatrahvidega.

Eelmisel reedel saadeti keskkonnaametist pidulikult pensionile Eesti üks tunnustatumaid jahinduseksperte, ise ettevõtjana Leisi vallas vähikasvatusega tegelev Jaan Ärmus.

Saarte Hääl sai juba esmaspäeval vihje, et tegemist võis olla sunnitud lahkumisega. Ka teisipäeval ilmunud pensionilemineku uudisele tehtud kommentaaride hulgast võis leida sarnase viite: “Ameti poolt Jaani sunnitud lahkumine näitab selle ameti olematut taset (üleval).”

Jaan Ärmus saab tänavu 68-aastaseks ja seadusega ettenähtud pensioniiga tiksus tal seega täis mitme aasta eest. Küll aga esitati Saarte Häälele versioon, et tema lahkumine on otseses seoses suvise juhtumiga, kui jahindus-kalandusspetsialist Ärmus tabati vales kohas vähke püüdmas. Rahvas ütleb selle kohta röövpüük või kits kärneriks.

Vähipüük on Saaremaal lubatud ühel suvekuul, augustis, ja Jaan Ärmusel oli eelmise aasta suvel püügiks ametlik luba ostetud. Probleem oli aga selles, et load antakse püügiks kindlas veekogus. Ärmus tohtis püüda Leisi jõel, kuid tema jäi harrastuspüügi õigust omamata keskkonnainspektoritele vahele Võlupe jõel.

“Saaki ei olnud,” kinnitas Saarte Häälele keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul.

Jaan Ärmus ütles Saarte Häälele, et püüdis tõepoolest vales kohas, kuid pikematest kommentaaridest ta loobus, soovitades neid küsida inspektsioonist. Ta eitas võimalust, et esitas ametist lahkumise soovi seoses tema suhtes kalapüügiseaduse rikkumise alusel algatatud väärteomenetlusega.

Menetlust alustati Jaan Ärmuse suhtes 26. augustil 2016. Inspektsioon määras Ärmusele rikkumise eest 240 eurot trahvi, mida ta kohtus ei vaidlustanud.

Reedeni Ärmuse tööandja olnud keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et Jaan Ärmus esitas pensionile mineku avalduse 12. septembril 2016. Küsimusele, kuidas keskkonnaamet reageeris Jaan Ärmuse suhtes alustatud väärteomenetlusele, vastas Ader, et ei tea, mis ametis selle infoga tehti.

Seejuures ei olnud suvine juhtum Ärmusele esimene vahelejäämine. 23. augustil 2014 alustas KKI tema suhtes väärteomenetlust, kuna tal puudus vähi harrastuspüügiõigus Tõre jõel, sest luba oli antud Võlupe jõele. Ärmus sai Kuressaare keskkonnaametiga samas majas asuvalt keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroolt 400-eurose trahvi otsuse kätte 20. aprillil 2015.

Leili Tuul selgitas, et trahvisummade erinevus on seotud kalapüügiseaduse muudatusega: varem nägi seadus sellise rikkumise eest ette maksimaalse summana 1200 eurot. Ärmuse trahv oli kolmandik maksimumist. Praegu kehtiva seaduse järgi on eraldi sisse toodud trahv harrastuspüügiõiguse puudumise eest ja see on maksimaalselt 400 eurot. Viimati määratud trahv on seega üle poole maksimumist.

Jaan Ärmus töötas alates 13. jaanuarist 2000 Saaremaa keskkonnateenistuses ja enne seda Saare maavalitsuse keskkonnaosakonnas. 2009. aastal asus ta tööle keskkonnaametis, mis loodi keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse baasil.

Kristina Kretova, Andres Sepp