Ettevõtjad ütlevad sõna sekka transpordiuuringul

Saaremaa arenduskeskus (SAK) korraldas eile koostöös poliitikauuringute keskusega Praxis ettevõtjate ümarlaua, kus laias laastus teemaks seni transpordiobjektidesse ja teedesse tehtud investeeringud ning kas need on ka asja ette läinud.

SAK-i juhataja Piret Pihel ütles, et tegu on rahandusministeeriumi tellitud uuringuga, mille viib läbi Praxis. “Meie eesmärk on anda uuringusse kohapealt sisendit,” tähendas ta. Ehk teisisõnu osalevad siinsed ettevõtjad n-ö uuringu allikatena.

Kutse ümarlauale sai saadetud ligi 40 suuremale ettevõtjale, kes võiksid mainitud teemal kõige enam infot omada, lisaks mõningatele avaliku sektori arendajatele-esindajatele. Neist osa edastas oma tagasiside Pihelile, kes tegi selle teatavaks Praxisele, osa, kel võimalik, tuli aga Arensburgis toimunud kohtumisele ise kohale.

Sisuliselt oligi jutuks transpordiinvesteeringute mõju Saaremaa ettevõtlusele. “Põhimõtteliselt tahame teada, kuidas on transpordiinvesteeringud äritegevust ja maakonna arengut mõjutanud, või kuidas on teatud transpordiinvesteeringud, mis on näiteks tegemata jäänud, omakorda ettevõtteid ja nende kulusid mõjutanud,” selgitas Piret Pihel.

Transpordialaseid investeeringuid on viimastel aastatel tehtud iseenesest palju. Väga tihti on nende juures aga mingid väiksed kitsaskohad, mis ei ole võimaldanud n-ö lõplikku efekti saavutada. Kõnealuse uuringu tulemusena tulevad need kitsaskohad, kuhu veel lähiaastatel tuleks panustada, et juba tehtud investeeringud täielikult tööle hakkaksid, loodetavasti välja. “Piltlikult öeldes saame teada, kas olemasolevatest investeeringutest on tolku olnud ja milliseid investeeringuid peaks veel tegema,” märkis SAK-i juht.

Põhjus, miks see Saaremaa jaoks oluline on, seisneb Piheli sõnul eelkõige selles, et saarel elavad inimesed sõltuvad väga tugevalt ühendustest ja transpordiinvesteeringutest. “Midagi pole teha, me ei saa sellest üle ega ümber ja peame sellest avalikult rääkima,” kinnitas ta. “Oma arengutes peame mõtetega kolm-neli aastat ees olema, sest autostumine ja inimeste mobiilsuse suurenemine käib nii kiiresti, et kui natukenegi mökutame, olemegi varsti arengust maha jäänud,” leiab Pihel.

Tegemist ei ole päris üle-eestilise uuringuga, valitud on vaid teatud regioonid, sealhulgas Saare maakond.