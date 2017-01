JUHTKIRI: Kits kärneriks?

Möödunud nädalal keskkonnaametist pidulikult pensionile saadetud Jaan Ärmus sai mullu karistuse ebaseadusliku vähipüügi eest. See polnud mehel aga esimene kord inspektoritele vales püügikohas vahele jääda.

Võib-olla tundub kohatu pensionile läinud jahinduseksperdi eksimustest tagantjärele kinni hakata. Samas ei tee nende eiramine tegusid olematuks. Mis sest, et trahvide tasumisega on karistus kantud. Peaks ju aastaid keskkonnaametis töötanud ametnik, kes ise ettevõtjana vähikasvatusega tegeleb, vähipüüki reguleerivate seadustega väga hästi kursis olema. Ning nendest kinni pidama. Või on seadused mõeldud vaid rumalatele täitmiseks?

Kits kärneriks on võrdlus, mis selle loo puhul vägisi pähe tikub.