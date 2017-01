KÜLALOOD: Külade tühjenemine pani Triigis seltsiliikumisele punkti

Kümme aastat tagasi Leisi vallas loodud Triigi külaselts andis maakohtade elanikest tühjenemisele järele ja pani oma tegevusele punkti.

“Ei ole mõtet lasta tal tiksuda, kui tegelikult ei toimu mitte midagi,” ütles möödunud aastal külaseltsi likvideerida lasknud seltsi juhatuse liige Ingeli Stahl-Süld, kelle sõnul jäi varjusurmas olnud ühenduse viimane üritus viie aasta taha.

Ingeli Stahl-Süld rääkis, et 2006. aastal, kui selts moodustati, oli külas rahvast rohkem ja peeti suuri plaane, kuidas seltsitegevusega ettevõtlusele toeks olla ja üritustega piirkonda külastajaid meelitada. Tegelikult jäi aga külaseltsi suurimaks saavutuseks KOP-programmi toetusega postkastide tarvis infotahvli paigaldamine. “Mingil ajal käisime ka üksteise juures ja tegime vanu toite, mida vanemad inimesed mäletasid,” sõnas Stahl-Süld. “Aga see ei kestnud ka pikalt, ütleme 4–5 korda.”

Ühiselt tehti Triigi pargis ka jaanituld, aga paraku asus jaanituleplats eramaal, mille omanikuga puudus kontakt ning seetõttu ka luba maad kasutada. Et Triigi rahval ei olnud seltsimaja ja mõnel eestvedajal tekkisid terviseprobleemid, hakkas külaseltsi tegevus kolinal alla käima. Isegi külakokkutulekut ei saadud enam kokku.

Ingeli Stahl-Süld ütles, et viimase kümne aastaga on küla elanike arv vähenenud 30 pealt 20-le. Kuigi Triigi on elamiseks ilus ja rahulik paik, sunnib tööpuudus lastega noori mujale kolima, selgitas ta.