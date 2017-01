KÜLALOOD: Saarekülade külaleht peab 50. numbri juubelit

Laimjala vallas tegutseval Saarekülade seltsil oli omamoodi juubel, kui detsembri lõpus nägi trükivalgust seltsi väljaantava külalehe 50. number.

“Suure surmaga tuli välja ja võttis meil pool aastat aega,” rääkis Saarekülade seltsi juhatuse liige Eha Ennemuist juubelinumbri sünnivaludest. “Aga valmis sai – tavalisest mahukam, ilus värviline ja kõik on rahul.”

Eha Ennemuisti kõrval lööb lehe kokkupanemisel aktiivselt kaasa Tiiu Riis, kes elab Pärnus. Märtsis kümneaastaseks saav külaleht ilmub nii paberil kui on ka kättesaadav veebis.

Ajalehe paberversiooni lastakse välja 70 eksemplari ja selle saab oma postkasti iga külaelanik. Lisaks viib Eha Ennemuist lehte ka külaga seotud inimestele, kes elavad mujal Laimjala vallas, aga ka Orissaares ja Kuressaares. “Mõnele lasen lehe lihtsalt postkasti, teisele viin tuppa ära ja ajan törtsu juttu ka juurde,” rääkis lehe toimetaja, kelle sõnul saadetakse osale lugejatest uue numbri elektrooniline versioon laiali meili teel. Uue numbri ilmumisest antakse kohe teada ka Facebooki vahendusel.

Külalehest leiab väga mitmesugust infot, lisaks õnnitlustele sisaldab leht infot sündide-surmade kohta ja piirkonnas toimunud ürituste ülevaadet. Lehes ilmuvad regulaarselt piirkonna ajalugu käsitlevad artiklid, aga ka pisut lustlikuma alatooniga kõlakate rubriik “Küla kõla”. Rubriik on mõistagi populaarne, ehkki keegi ise sinna eriti sattuda ei taha, rääkis Eha Ennemuist.

Kas on juhtunud, et keegi on ajalehe peale ka pahaseks saanud? “Meil on nii toredad inimesed, et ei ole,” kinnitas toimetaja. “Vahel me mõnes asjas manitseme küll, aga sellel on pigem positiivne mõju,” lisas ta.