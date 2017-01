Linnavalitsus avab karjamaal vaadet

Kuressaare linnavalitsus alustas Loojangu tänava lähedal asuval karjamaal kadakate ja mändide mahavõtmist, kuid tööd peatati, kuna ümberkaudsed elanikud soovivad plaani arutada.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel (fotol) selgitas, et tööde eesmärk on avada vaade merele.

“Roomassaare poolsaar, mis on endine rannakarjamaa, on viimastel aastakümnetel kadakaid ja mände täis kasvanud, kuid alal on veel säilinud rannakarjamaale iseloomulikke taimi – kaitsealuseid käpalisi,» selgitas ta.

Koppel lisas, et kaitsealuste taimede kasvukoha säilitamiseks ja ka selleks, et linnarahvas saaks haljasala rohkem kasutada, näiteks jalutamiseks, pikniku pidamiseks jne, tahetakse kadakate ja mändide pealetung sellel alal lõpetada.

Töödega tehti juba algust, kuid esmaspäeval tuli need peatada. “Kuna kodanike poolt on tulnud soov tegevust arutada ja võib-olla ka selles kohas vaadet mitte avada,” ütles Koppel, selgitades, et kardetakse muu hulgas tuulekoridori tekkimist. Arutelu kodanikega toimub linnavalitsuses täna.