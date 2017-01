Saaremaa üliõpilased avamereregatile

TTÜ Eesti mereakadeemia osaleb oma uue avamerejahiga Tuulelind rahvusvahelisel avamereregatil The Tall Ships Races. Tuulelinnu meeskonnas on võimalik kaasa sõita ka valitud tudengitel, kellele mereakadeemia on välja pannud vastava stipendiumi.

Kuna uuest aastast kuulub endine TTÜ Kuressaare kolledž mereakadeemia koosseisu, oli meeskonda kandideerida võimalik ka Kuressaares õppivatel tudengitel. TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskusest osutusid valituks kaks tudengit: Kristen Kannik, kes on väikeettevõtluse III kursuse tudeng, ja Ürgo Kard meretehnika ja väikelaevaehituse erialalt.

Kandideerimiseks tuli tudengitel esitada motiveeritud põhjendusega sooviavaldus. Saaremaalt pärit Kristen põhjendas oma soovi kokkuvõtvalt järgmiselt: “Olen Saaremaal üles kasvanud ning endiselt ettevõtete ja õpingute kaudu [Saaremaaga] seotud. Purjeõppe teooria ja praktika Tuulelinnul avaks mulle võimaluse saada spetsialistidelt purjeõpet ning proovida ära suhteliselt pikal sõidul avamerel purjetamise plusse ja miinuseid, et hiljem otsustada, kas soovin minna väikelaevajuhi pabereid tegema või mitte. Üldreegel ütleb, et igal õigel Saaremaa ettevõtjal peaks ka laevajuhi paber taskus olema.”

Mõlemad tudengid seilavad meekonnaliikmeina Halmstad–Kotka distantsil juba juulis.

The Tall Ships Races (TSR) on pika ajalooga rahvusvaheline avamereregatt, mille peamine eesmärk on edendada noorte purjeõppe võimalusi. Tavaliselt osaleb The Tall Ships Races´i iga-aastastel regattidel vähemalt sadakond purjelaeva ja purjekat.