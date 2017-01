Salme leiu tõsisem uurimine muutub tõenäolisemaks

Tallinna ülikool ja Rootsi Uppsala ülikool on sõlmimas lepingut, millega rahastatakse Salme viikingileiu uurimist, mis seni on veninud alarahastuse tõttu, kirjutas Eesti Päevaleht.

Salmelt aastatel 2008 ja 2010 leitud kahte viikingite laevmatust peetakse viimase aja olulisemateks leidudeks, mis võiksid valgust heita Läänemere piirkonna viikingite ajaloole. Senine uurimine on olnud aga tugevalt alarahastatud ja kulgenud soovitust aeglasemalt.

Nüüd käivad aga läbirääkimised, et kaks ülikooli uurimisele õla alla paneks. Lepingu järgi maksaks Uppsala ülikool järgmise nelja aasta jooksul osaliselt Salme uurimisrühma liikmete töötasu ja kataks ka suurema osa tööks vajalike uuringuanalüüside kulusid. Täpsemaid summasid ei avaldata, lisab Eesti Päevaleht.

Veel on välja toodud, et kahe ülikooli koostöö leiu uurimisel algas tegelikult juba möödunud aastal, mil Salme laevadest leitud loomaluude radiosüsinikanalüüside põhjal tehti kindlaks, et kaks laeva pärinevad ühest ja samast sündmusest.

Koostööst Uppsala ülikooliga kirjutas Saarte Hääl mullu märtsis, mil arheoloogiadoktor Jüri Peets kohtus Tallinnas Uppsala ülikooli arheoloogia õppetooli esindajatega. Toona selgitas ta, et “Viking Phenomenoni” nime kandva kümneaastase uurimisprojekti käigus uuriksid rootslased 1920–1950 Valsgärdes väljakaevatud laevmatuseid. Sealseid leide soovitakse võrrelda Salmelt leituga.

“Põhiline, millele uurimus koos Salmega keskendub, on viikingiekspansiooni algus,” selgitas Jüri Peets toona.