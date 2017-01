Välk ja Pauk vajavad kodu (2)

Eelmises elukohas Valjala vallas Ariste külas näguripäevi näinud koerapoisid Välk ja Pauk vajavad hoiukodu asemel päris kodu ja oma inimest.

Eelmiselt omanikult veterinaarkeskuse otsusega äravõetud koerad elasid veel mullu novembris karmides tingimustes – koeri hoiti kinni pimedas laudas.

Kutsad võttis enda hoole alla MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. Parasiitidest vabastatud ja terveks ravitud segaverelistele koerapoistele pakub peavarju hoiukodu Tallinnas.

“Nad on nii lahedad sellid,” iseloomustas musta siledakarvalise kasukaga kutsasid MTÜ vabatahtlik Marge Kaju. “Kui mõelda sellele, mida need koerad on läbi elanud, on nad ikka supertegelased! Kui mul endal juba nii palju loomi ei oleks, võtaksin nad kohe endale.”

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlike poolt “südamega koerteks” ristitud neljajalgsed on lühikese ajaga palju õppinud ja sõnakuulelikud.

“Nad on väga sotsiaalsed ja aktiivsed, vaatavad oma hoiukodu inimesele otse suu sisse ja tahavad talle meele järele olla,” kinnitas MTÜ juhatuse liige Edit Annusver.

Kaks isast koera on Ariste külast kavas veel ära tuua, kui neile hoiukodud leitakse.

10- ja 15-aastane ketikoer otsustati aga siiski endisesse elupaika jätta, kuna koerad on juba eakad ja agressiivsed. “Neile luuakse elamisväärsemad tingimused – normaalne kuut ja aed ümber,” lausus Marge Kaju.

Välgul ja Paugul on Facebookis oma kodulehekülg, kus saab end “poiste” tegemistega kursis hoida.