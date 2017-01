Aasta küla tiitlile viis nominenti (1)

Saare maakonna aasta külaks kandideerivad tänavu Kõrkvere Pöide vallast, Sakla Valjala vallast, Roobaka ja Soela Leisi vallast ning Laadjala Lääne-Saare vallast.

Saare maakonna aasta küla komisjoni esimees Reet Viira (fotol) ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et otsustamine läheb komisjonil väga keeruliseks, sest kõik kandidaadid on väärt külad. Ta lisas, et juba see, et on üldse juletud konkursile tulla, tähendab, et on, mida näidata.

Kandidaate said konkursile esitada omavalitsused. “Kahjuks Muhu seekord välja ei tulnud, aga Saaremaal saime ilusa tulemuse,” lausus Viira. “Olen ise käinud [nimetatud külades] ja seepärast tean, et need on tõesti väga tegusad külad,” lisas ta ja märkis, et igaühel on omad plussid.

Neljaliikmelisel komisjonil tuleb lihtsalt see iva leida, mis antud hetkel ühe küla kõige paremaks teeb, selgitas Viira. Lisaks temale kui Saaremaa Kodukandi esindajale kuuluvad komisjoni Saarte koostöökogu, Saaremaa omavalitsuste liidu ja Saare maavalitsuse esindajad.

Konkursi eesmärk on avaldada küladele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Saare maakonnas.

Viira märkis, et teeb tööd ka selle nimel, et tuleks veebipõhine rahvahääletus, kus selguks Saaremaa lemmikküla aastal 2017. “See oli väga populaarne,” viitas ta 2015. aastale, mil samuti toimus rahvahääletus. Kõikide kandideerivate külade esindajad peaksid sõna saama ka Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et oma küla tegemistest natuke pajatada.

Saare maakonna aasta küla 2017 selgub 3. veebruaril pidulikul Saare maakonna aasta küla 2017 galaõhtul Tornimäe rahvamajas. Maakonnas võidukaks osutunud küla esitatakse Eesti külaliikumise Kodukant aasta küla 2017 konkursi nominendiks.

2015. aastal kuulutati Saare maakonna aasta külaks Leedri küla Lääne-Saare vallas, mis hiljem valiti ka kogu Eesti aasta külaks.