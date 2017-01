JUHTKIRI: Tuumapommiuudis (1)

Mitte ainult Kudjape elanikele, vaid kogu Saaremaa rahvale mõjuks tuumapommina uudis, et keset elurajooni asuvale karjamaale kerkib Rootsi radioaktiivsete tuumajäätmete ohutuks muutmise ladu. Aga just sellise väite kaevandusettevõtja ja Pärnumaa Koonga volikogu esimees Vallo Kappak üleeile õhtul Saarte Häälele saatis.

Oma kirjas vallale väitis Kappak, et “detailplaneeringu tellijale teadaolevalt on protsess takerdunud peamiselt seetõttu, et kohalikud elanikud on betoonisõlme ehitamise vastu”. Jah, kohalikud on vastu, sest nende pähe ei mahu karjamaale tööstuse rajamine. Planeeringumenetluses on kõigil õigus oma arvamus välja öelda, seda neile ette heita on rohkem kui totter. Vallavolikogu juhtiv inimene peaks seda teadma.

Kirjas ajakirjanikule teatas Kappak, et “kohalikul elanikkonnal ei ole põhjust muretseda nn radioaktiivse saaste pärast”. Muidugi ei ole, sest kirjeldatud jäätmetehast ei tule Kudjapele kunagi.

Vallo Kappak ja Margo Berens ei irvita ainult ajakirjaniku üle. Paraku naeruvääristavad ettevõtjad kogu Kudjape kogukonda, kohaliku omavalitsuse töötajaid, laiemalt kõiki Saaremaa elanikke.

Küll on kahju, et täna ei ole 1. aprill.