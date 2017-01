Linn kandis maha 12 000 euro jagu võlgu

Kuressaare linnavalitsus tunnistas lootusetuks 20 nõuet kogusummas 12 246,74 eurot.

Kõige suurem nõue on Sikassaare Metsad OÜ vastu ja seda summas 10 440 eurot. 16 juhul on tegu väiksemate nõuetega, nagu lasteaia kohatasu, lasteaia või kooli toiduraha, spordikooli kohatasu jm.

Nõuete lootusetuks tunnistamine ja bilansist väljakandmine on tavaprotseduur, mis tuleneb raamatupidamise nõuetest. “Olgugi et nende nõuete puhul peetakse raha laekumist vähetõenäoliseks, tegeletakse nende sissenõudmisega edasi ja enamik neist on juba varem inkassomenetluses,” teatas linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.