Muhu lasteaed kipub kitsaks jääma (1)

Kuna Muhu lasteaia lõpetab kevadel rekordarv koolieelikuid, on Muhu põhikoolis sügisel õpinguid alustamas üle aastate suurim esimene klass.

Muhu lasteaia direktori Reet Hobustkoppeli sõnul on koolieelikuid suuremate mudilaste rühmas praegu 17. “Üks tuleb meile isegi juurde, nii et kevadel on lõpetajaid 18,” rääkis Hobustkoppel. “See on üle hulga aja suur arv, tavaliselt on lõpetajaid kümme-üksteist.”

Kui 2015. aasta detsembris kuulus lasteaia nimekirja 52 mudilast, siis praegu on põnne kolme rühma peale kokku 56.

“Olen mõelnud, et äkki jääb meie lasteaed väikseks, aga ehk mahume siiski veel ära,” lausus Hobustkoppel. “Pealegi – kõik aastad pole ju vennad.”

Sõimerühmas on praegu 15 last, keskmises rühmas 22 ja suuremaid lapsi 20. “Kõigil on koht magamiseks ja ruumi mängimiseks,” kinnitas Hobustkoppel.

Möödunud aasta aprillist sai lasteaed juurde ühe õpetajakoha. “Vahepeal, kui lapsi vähem oli, tegime kolme rühma töö ära viie õpetajaga, aga igal rühmal peaks olema ikka kaks õpetajat,” märkis direktor. “Võib juhtuda küll, et mõni laps läheb mujale kooli, aga kui nad tõesti meile 1. klassi tulevad, on see üle aastate suurim esimene klass,” kinnitas Muhu põhikooli direktor Andres Anton. Tema sõnul on I klassis enamasti 11–13 last.

Nagu lasteaias, nii on laste arv kasvanud ka koolis. Kui eelmisel õppeaastal oli õpilasi 86, siis nüüd on neid viis rohkem ehk 91.