Purjemeister otsib kiire mõtlemisega abilist (1)

Aasta-aastalt tuntust koguv purjemeister Johannes Kaju tunnistab, et firma arenguhüppeks oleks tal vaja üht väärt abilist. Ta lubab, et rutiin käib sellest tööst kauge kaarega mööda.

Kuressaares asuv JK Purjeabi on kui ehe õmblustöökoda. Ainult ülikondade asemel õmmeldakse seal lisaks purjedele ka paatide, kaatrite ja jahtide katteid. Nagu hea rätsepatöö korral ikka, valmivad need kõik täpselt tellitud mõõdus ja igaüks erisugusena.

Heal juhul on vahest kaks ühesugust tööd aasta jooksul. See tähendab aga, et kõik need eritellimused tuleb ise ka konstrueerida.

Õmblus peab kvaliteetne olema

“Töö teeb kulukaks sellele kuluv aeg,” selgitab Kaju, miks ta firmasse õmbleja-konstruktorit otsib. Ühe töötaja juurde võtmine aitaks tööprotsessi oluliselt kiiremaks muuta.

Kaju ütleb, et töötaja peab olema kiire ja ruumilise mõtlemisega, suutma asju konstrueerida ja oskama ka kvaliteetselt õmmelda.

Abi on vaja just katete ja muude eritööde tegemisel. Purjede konstrueerimisega saab Kaju oma sõnul ise hakkama. Uuel töötajal tuleks vahest ainult purje lõikeid kokku õmmelda.

Eritööde osas on näiteks Kaju töökojas valminud 200-ruutmeetrised telgid Lottemaa jaoks, aga ka mitmesugused päikesevarjud ja koormakatted.

Johannes Kaju ütleb, et minev kaup on jahtide ja kaatrite kokpitikatted. Neid tullakse temalt spetsiaalselt Saaremaale tellima. Näiteks sõidab mõni Soome jaht eelnevalt kokkulepitud ajal Kuressaare sadamasse, jahilt võetakse mõõdud ja tellimus valmib mõne päeva jooksul. Purjetajad naudivad seni Kuressaaret.

Kaju sõnul peab konstruktor-õmbleja sellise töö tegema otsast lõpuni. Võtab mõõdud, teeb joonised, lõikab ja õmbleb. Ta peab tundma ka materjale, teadma, mida millest teha, ja ka kliendile seda seletama.

Kaju räägib, et klient võib vahel tahta asju materjalist, mis ei sobi teatud ilmastikutingimustega. Kena asi küll, aga päikese käes tõmbab näiteks kokku.

Veidi on abilisel ka jõudu vaja

Kindlasti tuleb arvestada, et veidi on selle töö juures ka jõudu vaja, kuna mõned katted ja elemendid võivad olla üsna mahukad. Näiteks sedasama Lottemaa telki tõsteti kolme mehega.

Johannes Kaju saab aru, et sellise töötaja leidmine pole just lihtne. Seepärast on konkurss ka üsna pikk.

Kui kellelgi on soovi, tuleb tal Kajule demonstreerida, mida ta oskab ja kuidas sellele tööle sobib. Kui on asjalik ja oskuslik inimene, siis aprillist alates tal tööpuudust olla ei tohiks.

Kaju sõnul on palk konkurentsivõimeline. Sõltuvalt muidugi oskustest ja töömahust.

ÕMBLEJA-KONSTRUKTOR