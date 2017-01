Vallajuhid suunduvad Saarlase nimekirja (2)

Valimisliidu Saarlane võimalike kandidaatide nimekirjast leiab tõenäoliselt mitmeid praeguseid vallajuhte.

Saarte Hääle andmetel võib nimekirjaga ühineda ka praegu Saare maavanema ametis olev Kaido Kaasik (pildil), keda seni on seostatud IRL-i nimekirjaga. Oma kandideerimist kinnitas Saarte Häälele Saarte praost Anti Toplaan.

Vallajuhtidest kinnitas oma kandideerimist Mustjala vallavolikogu esimees Malve Kolli. Toimetuse andmeil on valimisliidus kaasa löömas ka vallavanem Kalle Kolter, kes ütles, et kandideerimisest võib rääkida alles juunis.

Samamoodi seostatakse nimekirjaga Torgu vallavanemat Tiit Põldu ja Leisi vallavanemat Ludvik Mõtleppa. Esimene neist ütles, et pole kuskile kandideerima ennast lubanud, kuid Saarlase koosolekutest on osa võtnud. Mõtlep ütles, et jätaks jätkuvalt asjad veel enda teada.

Samamoodi on Saarlase koosolekutel osalenud näiteks Valjala vallavanem Aare Martinson (alumisel pildil).

Nimekirjaga on seostatud ka Vanalinna kooli direktorit Tõnu Erinit ja Saaremaa ühisgümnaasiumi juhti Viljar Aro. Mõlemad ütlesid, et ei ole kuskile ennast lubanud, aga pole ka ei öelnud. Oma osalemist Saarlase nimekirjas kinnitas näiteks Kuressaare linnavolinik Taavi Rauniste.

Varemalt on teada, et Saarlase valimisliidus on kandideerimas Salme vallavanem Kalmer Poopuu ja volikogu esimees Andrus Raun ning Orissaare vallavanem Vello Runthal. Loomulikult ka Kuressaare volikogu esimees Toomas Takkis ja keskerakondlasest abilinnapea Mart Mäeker.