Ametikool teeb suuri ümberkorraldusi

Kuressaare ametikool soovib augusti lõpus loobuda Upal asuvast õppehoonest, kuid samas teha Upal asuvale Tehnoloogiamajakale juurdeehitise. See omakorda paneb kooli otsima juurde uusi ruume ning seega tahetakse kasutusele võtta Komandandi tänava noortekeskuse tühjaks jäävad ruumid.

“Upa pinnad on meile suureks jäänud ja me soovime halduskulusid nende arvelt kokku hoida. Kulude suurusjärk on 50 000 eurot aastas,” ütles ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.

“Kavas on rajada kuni 180-ruutmeetrine juurdeehitis, kuhu tuleks toitlustus- ja puhkeala. Praegu on need pinnad õppehoones,” selgitas ta.

Praegu õppehoones asuvad õmbluse ja tekstiilitöö õpperuumid hakkaksid ametikooli plaanide kohaselt paiknema Komandandi tänava noortekeskuse majas. Läbirääkimised Kuressaare linnavalitsusega ses osas käivad.