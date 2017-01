KG-s peeti võrgupidu

Kuressaare gümnaasium täitus eile kümnete arvutimängijatega, kes ühiselt virtuaalmaailmas üksteise vastu mängisid. Kuigi arvutimänge peetakse harilikult poiste valdkonnaks, on võrgupeo üks korraldajaid tänavu hoopis tüdruk.

Üritusele KG LAN 2017 kogunes paarkümmend aktiivset arvutimängurit, kes ajasid oma Xboxid kuumaks ning tassisid kaasa hulganisti võrgukaableid, pikendusi ja mänguri põhivarustusse kuuluvat kraami.

Kogenud võrgupeo korraldaja Mattis Käst sõnas, et korraldamine ei ole iseenesest keeruline, on vaja lihtsalt ettenägelik olla võimalike probleemide suhtes. “Peab vaatama, kellega kontakteeruda, kui vool äkitselt kaob jne. Inimesi pole mingi probleem kokku saada, pigem on tahtjatele ruumi väheks jäänud,” rääkis Käst.

Teine korraldaja Juhan Soon nentis samuti, et kuna energiakasutus on suur, kipub olema probleem sellega, et elekter kaob. Põhilised mängud on tema sõnul “Counter Strike” ja “League of Legends”, sest neid saab mitmekesi mängida. “Ja need on ka kõige tuntumad,” lisas Soon.

Naissugu esindas korraldustiimis KG 12.c klassi õpilane Marie Pihlas, kes võttis vastutuse ürituse eest enda peale ja tegi nõnda selle toimumise üldse võimalikuks.

“Võtsin vastutuse enda peale, kuna eelmiste aastate korraldajad on lõpetanud ning tahtsin, et Saaremaal toimuks lisaks ülejäänud pidudele ka selline pidu, kus noored saaksid koos lõbusalt aega veeta mõnuaineid ja alkoholi tarvitamata,” rääkis Pihlas.