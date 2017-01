KOMMENTAAR: Hüvitised on selleks, kui inimene jääb tööta (1)

Madis Kallas, Kuressaare linnapea:

Olen seda eelnevalt öelnud ja ütlen ka nüüd, et kui vallavanem saab süsteemis jätkata vähemalt sama palgaga, siis on hüvitis minu hinnangul kohatu. Hüvitised on siiski mõeldud selleks, kui inimene jääb tööta.

Mingi loogika oleks selles, et kui uues süsteemis on palk väiksem, siis kompenseeritaks vaid vahe 12 kuu ulatuses, aga ka see on arutelu koht.

Võin enda nimel öelda, et kui minul õnnestub jätkata palgalisel kohal vallasüsteemis ja seda ametikohal, millega mulle seadusest tulenevalt kaasneb hüvitis, siis selle hüvitise endale jätmist peaksin ma tänase taustal ebaõiglaseks. Samas on see puhtalt minu isiklik veendumus. Sarnast mõttekäiku teistelt Eestis ühinevate omavalitsuste juhtidelt eeldada ei tohi, seda enam, kui neil on seadusest tulenevad õigused selleks olemas.

