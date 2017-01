Leedo vaidlustas kohtus St. Ola arestimise

Vjatšeslav Leedole kuuluv OÜ St. Ola Maritime esitas kohtule määruskaebuse Pärnu maakohtu mullu 30. detsembril tehtud määrusele parvlaeva St. Ola arestimiseks.

“Nimetatud määrusele esitas OÜ St. Ola Maritime esindaja vandeadvokaat Kristel Valk määruskaebuse,” ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile. “Kohus ei ole tänaseks määruskaebuse osas veel seisukohta võtnud ja ringkonnakohtusse ei ole see jõudnud,” lisas ta.

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot. Hagi tagamiseks on kohus teinud ettevõtte taotluse alusel ka määruse St. Ola Maritime’ile kuuluva parvlaeva St. Ola arestimiseks.

Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ väitis seepeale omakorda, et AS-i Saarte Liinid väidetav nõue on Väinamere Liinid OÜ, mitte parvlaeva St. Ola omanikfirma OÜ St. Ola Maritime vastu ja seetõttu on juba ainuüksi teise äriühingu vara arestimine täiesti põhjendamatu.

Lisaks on ettevõtte sõnul nende nõue Saarte Liinide vastu nõuded tasaarveldanud.