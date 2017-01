Lembit Soe tegi Alūksne rallil avarii (1)

Saarlane Lembit Soe võttis sellel nädalavahetusel osa Alūksne rallist, mis on nii Eesti kui ka Läti autoralli meistrivõistluste uue hooaja avaetapiks.

Soe tegi avarii ning kommentaaris Saarte Häälele ütles mees, et sõitis teelt välja valesti valitud kiiruse tõttu. Soega on kõik korras ning ta vigastada ei saanud. Ajal, mil Saarte Hääl küsis kommentaari juhtunu kohta, oli mees juba teel Saaremaale. Lembit Soe ja Ahto Pihlas võistlesid autoga Toyota Starlet.

Võistlusele oli registreerinud ligi poolsada võistluspaari, nende hulgas 12 Eesti ekipaaži.