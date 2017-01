Ooperigurmaan Enn Meri 75

Homme saab 75-aastaseks suurettevõtja, ooperigurmaan, poliitik, omanimelise stipendiumi väljaandja, purjetaja ja pereisa Enn Meri.

Saaremaal sündinud ja sõjapõgenike lapsena Rootsis kooliteed alustanud Enn on lõpetanud 1961. aastal Malmö tehnikainstituudi insenerina ja 1970. aastal Lundi ülikooli majandusteadlasena.

Rootsis on Enn Meri töötanud paljudel juhtivatel ja vastutusrikastel ametikohtadel. Eesti patrioodina tuli ta eelmise sajandi üheksakümnendatel aastatel oma sünnimaale, et siin ettevõtlust arendada.

1996. aastal Saaremaal kümne töötajaga alustanud OÜ Merinvest on oma tootmist pidevalt kasvatanud. Koos sellega on kasvanud Euroopa autotööstustele kummist tihendeid ja membraane tootva ettevõtte käive ja töötajate arv.

Nõukogu esimehena hoiab Meri firmal silma peal, kui vaja, annab nõu. “Firmal läheb hästi. Omanik on soliidne. Kõik planeeritud asjad viiakse ellu,” jääb juubilar 21 aastat tagasi loodud ettevõtte käekäiguga rahule.

Enn Meri on Saaremaal loonud kolm firmat: Sartexi, kus tehakse sokke, Saare Martexi, mille ta müüs Trelleborgile, ja Merinvesti.

Kuidas tuli juubilar mõttele tunnustada Kuressaare ametikooli väikelaevaehituse eriala väljapaistvaid õpilasi omanimelise stipendiumiga? “Ma leian, et paadi- ja laevaehitus on Saaremaal nii tähtis asi, et noori, kes seda ala õpivad, tuleb tunnustada. Just sellepärast ma stipendiumi välja andma hakkasin,” rääkis Meri.

Mitmekülgsete huvidega majandusmees on toetanud ka mitmeid kultuuriüritusi, nagu festival “Helisevad Saaremaa orelid”, Juu Jääb jt.

“Mulle meeldib klassikaline muusika, käime abikaasaga kontsertidel ja ooperietendustel. Olen toetanud ka väiksemaid asju, mis nii väga silma ei torka, nagu puudega lastega toimetulekut,” märkis Meri.

Alles hiljaaegu võis uusaastakontserdi teleülekandes Estonia kontserdisaalist näha Ennu ja tema abikaasat istumas esimeses reas. Ennu sõnul on selle kontserdi külastamine nende perekonnatraditsioon.

Vabaerakonna esinduskogu esimehena sai Enn Meri oma tuleristsed ka poliitikas. “Ma tulin esinduskogust ära, kuna see on nii Tallinna-keskne. Elan ju Saaremaal ja tahan siin asju ajada. Poliitikast olen aga huvitatud, kuna leian, et Eestis on vaja asju muuta,” toonitas Meri.

Rahuste küla, kuhu Enn Meri on endale kodu rajanud, peab ta väga kenaks kohaks. Hiljaaegu tõi ta Rootsist sinna ka oma saja-aastase ema, kes tunneb ennast taas kodusaarel väga mõnusalt.

Enn Meri on kolme täiskasvanud tütre isa ja nelja lapselapse vanaisa.

Mõne kuu pärast saab purjetamist harrastav saarlane taas oma jahiga veteavarustele minna.

Tuult purjedesse soovivad talle ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.