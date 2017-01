REPLIIK: Veidi inimlikkust, palun! (1)

Inimesed on juba kord sellised, et väiksematele nähvamistele ei viitsita eriti oma aega ja tähelepanu raisata ning minnakse eluga edasi. Kõigil on vahel omad jamad – näiteks ajab kolleeg närvi või ollakse lihtsalt meeleolus, mis ei soosi viisakat suhtlemist. Arusaadav.

Praegune viirustepuhang ei säästa ka pisemaid, seega sattusin oma 2-aastase järeltulijaga vereproovi andma. Selge, et vereproov tuleb ära teha, isegi kui selleks on vaja nõel korra näppu pista ja sealt kapslitäis verd välja pigistada. Ebameeldiv, ent vajalik, sellest saab igaüks aru.

Nii olen üldjuhul kõigisse asjadesse suhtunud, et mitte saada pöörase kanaema tiitlit, kes last vati sees hoiab. Eile, kui paaniliselt nutvalt lapselt verd võeti, pani aga proovivõtja suhtumine mind küsima: mis piirini me ikkagi asju taluma peame? Mõistan, et keegi ei hüppa õnnest, kui peab verd pigistama ühest kaheaastasest, kelle silmis peegeldub puhas hirm ja kes iga hinna eest üritab sülest minema “voolata”. Samas on vereproovi võtmine töö, mis minu hinnangul eeldab tegijalt tugevat närvikava ning mingit filtrit mõtete ja suuvärgi vahel. Või vähemalt veidigi mõistmist.

Teadagi, et kui laps vastu võitleb, siis kahe minutiga see verekapsel täis ei saa. Muidugi võib selline olukord närvi vahel mustaks ajada, aga ma ei saa aru, miks tuleb minul meditsiinitöötajale öelda, et too oma suhtumist korrigeeriks ja mu lapsega ülbitsemise lõpetaks. Kui veidi üle põlve pikkusele inimesele öeldi, et ta on piisavalt suur, et ennast kokku võtta, närvitseti selle üle, et laps tahtis oma kätt ära tõmmata, ja viimaks nähvati, et miks laps laua all jalgadega vehib, sai minu karikas täis. Piir, milleni kellegi suhtumist taluma pean, oli ületatud.

Ma ei oleks vist isegi vaevunud seda kogemust kirja panema, kuid mu tuttavate sõnul ei olnud see kindlasti esimene kord, kus vereproovi tegija on jätnud mulje, nagu peaks lapsevanem vabandust paluma selle eest, et laps kardab nõela. Veidi inimlikkust ei ole loodetavasti palju palutud.

Kristina Kretova, 2-aastase tütre ema