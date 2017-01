Välk ja Pauk leidsid kodu

Sel nädalal kirjutas Saarte Hääl koertest Välk ja Pauk, kes otsisid endale uut kodu. Praegusel hetkel peaksid koerad olema juba Tartus, millest saab nende uus kodulinn.

Koertele uue kodu otsimisega tegeles aktiivselt Liina Solotarjeva, kes toimetas koerad nende varasemast elukohast ära, viis turvakodusse ning hiljem võttis koerad kaheteistkümneks päevaks “enda juurde sotsialiseeruma, et rohkem koerte käitumise kohta teada saada,” ütles Solotarjeva Saarte Häälele. Naine hoidis silma peal erinevatel sotsiaalmeedia postitustel ja lehtedel, kus inimesed otsivad endale lemmikuid. Solotarjeva ütles, et ta päris mitmel korral jagas pilti Välgust ja Paugust, kui keegi taaskord otsis endale uut neljajalgset pereliiget. Ühe postituse peale võetigi Solotarjevaga ühendust. Antud juhul sooviti saada küll endale ühte toakoera, kuid kui nähti pilti Välgust ja Paugust, otsustati pärast mõningast mõtlemisaega, et ei hakata koeri üksteisest lahutama ning võetigi mõlemad.

Uus omanik oli küll koertest varem veidi kuulnud meedia vahendusel, kuid alles hiljem saadi teada, et Välgule ja Paugule on loodud lausa oma lehekülg sotsiaalmeedias.