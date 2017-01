UUS: Kuressaare Jahisadamas avati uisuväljak

Täna, 15. jaanuaril avati Kuressaare Jahisadamas kell 12 uisuplats. Kui SaarteHääl kohapeal käis, siis lükkas Moonika Ein, Sadama pubi juhatuse liige, platsi lumest puhtaks. Ein ütles, et välja lisatakse ka muusika ning paigaldatakse ka välisvalgustus, et ka õhtul oleks võimalik uisutada. Uisuväljak jääb avatuks 10-11-ni õhtul, olenevalt kuidas rahvast käib.

Uisuväljak Kuressaare jahisadamas avati sel aastal teist hooaega. Monika…kommenteeris, et eks see paista, kui kauaks uisuplats avatuks jääb – kõik oleneb ju ilmast. Eelmisel aastal oli uisuväljak avatud vaid paar nädalat ja siis tuli sula.

Sadama pubist saab kohapeal ka uiske laenutada, üks tund maksab 2 eurot. Need, kellel on omad uisud, maksma ei pea. Uisuplats on nädala sees avatud 11.00-20.00 ja nädalavahetustel 12.00-22.00. Kui rahvast käib, hoitakse platsi ka kauem lahti.