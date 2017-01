Lipsumeistril on silm sirkel ja nina vinkel

Koimla külas Kaju talus elav puusepp Kalmet Valge meisterdab vahelduseks muudele töödele puidust kikilipse.

“Paar aastat tagasi nägin ühte sellist puidust lipsu ja mõtlesin, et võin ka sellise asja valmis teha,” meenutab Kalmet. Päris niisugust ta siiski ei teinud, vaid mõtles välja oma viisi, kuidas lipse meisterdada.

Kalmeti lipsud valmivad spoonidest ehk õhukestest puidulaastudest, millega omal ajal ja ka praegugi näiteks mööblit kaetakse. “Mul on iga lips isesugune,” selgitab ta. Spoonid, mida ta kombineerib, on olenevalt puuliigist erinevates toonides. Kalmet kasutab näiteks tammest, pöögist ja saarepuust spoone.

Rahvalik muster läheb peale

Iga Kalmeti lips saab endale taha kummi ja kaunistuseks keskele paela. “Millegipärast tahavad kõik just sellise paelaga lipse,” viitab ta rahvaliku mustriga paelale. “Kui valida anda, siis need viiakse kõigepealt ära,” tõdeb ta, selgitades, et erksamat värvi või kuldse paelaga lipsud nii populaarsed tema sõprade ja tuttavate seas pole.

“Esimese lipsu keerasin ümber šampoonipudeli,” muheleb Kalmet. Praegu on tal selleks eraldi vormid. Mismoodi lips täpselt valmib, jätab Kalmet pooleldi saladuseks. On ta ju töövõtted ise välja töötanud ja kel huvi, leiab oma moodused. “Neid peab painutama ja sada kümme operatsiooni on enne, kui päris valmis saab,” märgib ta siiski.

Täispikk lugu lipsumeistrist ilmus laupäevases Saarte Hääles.