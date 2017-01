Lugusid saarlaste tegemistest

Saarlaste tegemisi on Eestis ja mujal maailmas alati tähele pandud ja ära märgitud. Kui ikka keegi kuskil tedrekuke laulma paneb või ennast kogemata ära mürgitab, ei jäta leheneegrid märkimata, et peakangelane just Saaremaa mees, “saarlane” olnud.

Saarlane sõi enda haigeks

Valjala vallas tekkis kellelgi Uue-Lõve algkoolimaja ehitustöödel töötaval noormehel, kes tuntud tubli söömamehena, töökaaslastega vaidlus selle üle, kui palju korralik töömees jõuab korraga toitu ära tarvitada. Kuna keegi ei tahtnud uskuda noormehe seletust, et ta kahe tunni jooksul võib süüa neli kilo saia, veeti kihla. Toodi kohale 4 kilost saiapätsi, mille eest noormees kihlveo tingimuste kohaselt ei tarvitsenud maksta, kui ta need kahe tunni jooksul ära sööb. Ei tule ta aga sellega toime, peab ta saiad välja maksma ja ostma oma töökaaslasile veel 4 kilo saia.

Käed löödi tunnistajate juuresolekul kokku, märgiti üles kellaaeg ja söömine võis alata. Esimesed kaks pätsi maitsesid noormehele nähtavasti päris hästi. Kolmanda söömine aga oli juba seotud suurte pingutustega ja neljanda söömisest oli noormees sunnitud loobuma, tunnistades end kaotajaks. Lisaks kihlveo kaotusele sai noormees ägeda kõhuvalu, mis tegi ta tükiks ajaks töövõimetuks.

Järva Teataja, 17. august 1938

Saarlane lõi kanakulli kaikaga surnuks

Salme vallas Tiirimetsa külas elutsev Villem Tõrs teatas, et temal on õnnestunud kaikaga surmata suurt kanakulli, kes tükkis kanakarja kallale. Tõrs oli õues tööl. Äkki ta pani tähele, et läheduses olev kanakari sattus ärevusse. Selle põhjust selgitades silmas ta suurt kulli, kes varitses kanu. Kull ei näinud inimesest hoolivat, sest laskus ühe kana kallale. Tõrsil õnnestus kulli tabada käes oleva kaikaga. Vise oli niivõrd täpne, et kull langes surnult maha.

Järva Teataja, 9. november 1938

