Saddam Husseini ülekuulaja: mina eelistaksin Husseini president Bushi seltskonnale

Kui Ameerika sõdurid 2003. aasta detsembris pärast kuid kestnud tagaotsinguid leidsid võimult kukutatud Iraagi diktaatori Saddam Husseini, siis vajas USA välisluureteenistus CIA hädasti spetsialisti, kes oleks suuteline kindlaks tegema Husseini isikut ja teda üle kuulama. Väljavalituks osutus John Nixon.

Intervjuus Briti rahvusringhäälingule BBC jutustas John Nixon, et õppis Saddam Husseini isiksust järk-järgult tundma juba alates aastast 1998. Samal aastal asus ta tööle ka CIA-s.

Tänaseni omab see organisatsioon eriosakonda, mille kaastöötajate peamine ülesanne on õppida tundma maailma tähtsamate riikide liidrite isikuomadusi.

“Kui puhkeb näiteks kriis, siis pöörduvad välispoliitikat kujundavad inimesed selle osakonna töötajate poole küsimustega, kes on see inimene, mida ta taotleb, miks langetab ta just selliseid otsuseid ja mitte teistsuguseid,” selgitas Nixon, kes läks CIA-st erru 2011. aastal.

Esimene küsitleja

John Nixon oli Iraagis, kui Ameerika sõdurid pärast mitu kuud kestnud tagaotsimisi leidsid Saddam Husseini ühest väikesest maa-alusest punkrist, mis asus tema kodulinna Tikriti läheduses.

Kõigepealt tuli selgusele jõuda, kas tegu on tõepoolest Saddam Husseiniga, mitte mõne tema teisikuga. See ülesanne anti Nixonile. Toona levis rohkesti kuulujutte, et Saddam Husseinil on mitu teisikut. “Niipea kui ma teda nägin, kadusid mul igasugused kahtlused. Mulle oli kohe selge, et see on Hussein,” meenutas CIA endine ekspert.

