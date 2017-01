Viht kätte ja viska leili!

Kuidas on Saaremaa ühes kaugemas paigas, Sõrves lood saunaskäimisega? Kas kolm aastat tagasi avatud saun Torgu endises koolimajas, nüüdses kogukonnamajas, õigustab end? Läki kaema.

“Esimene saunaline läheb kell kaks leili võtma, viimane paar astub saunauksest sisse kell viis. Sõitke kohale, küsige muljeid,” kutsub kogukonnamaja perenaine või täpse ametinimetusega haldur, Annika Ellervee.

Lähme nõks varem, siis saame saunavihtadega sõrulasi, kes mööda külateed sauna poole astuvad, pildistada, teen fotograaf Maanusele ettepaneku.

Maanus on päri. Torku kohale jõudes selgub, et unistada ikka võib. Kogukonnamaja uues saunas vihta ei kasutata. “Mis saun see ilma vihata! Lähen teen kadakaviha, kasvõi selleks, et ühest vihtlevast saunalisest illustreeriv pilt teha,” otsustab Maanus.

Peagi on Maanus kadakatupsuga tagasi. Viht missugune!

Nüüd jääb oodata, millal esimene saunaline oma protseduurid lõpetab ja meid jutule võtab. Parasjagu on leilitamas kauaaegne Torgu kooli matemaatikaõpetaja Luule Pulk.

Lubame Luulel saunamõnusid nautida ja kasutame aega ratsionaalselt ning jutustame maja perenaisega. Annika ütleb, et saunaidee pakkus välja MTÜ Turvaline Sõrve. Vald võttis aga selle mõtte üle ja nüüd on see valla saun. Naistepäeval saab saun kolmeaastaseks. “Tore on tõdeda, et sauna populaarsus aina kasvab. Saun on mõeldud ennekõike kohalike inimeste jaoks, Torgu valla pensionäridele on see tasuta, samuti kuni 12-aastastele lastele koos täiskasvanuga. Teised vallaelanikud maksavad kaks ja pool eurot tunni eest ja mujalt soovijad viis eurot tunnist,” räägib Annika.

Suvel on saunalisi rohkem. Lisanduvad suvesõrulased ja need, kes kogukonnamaja oma ettevõtmisteks – koolitusteks, õppusteks ja laagriteks – kasutavad.

Väga suur seltskond lavale ei mahu. Annika sõnul on lava paras neljale inimesele. Pesuruumis saab korraga samapalju saunalisi end seebitada, nuustikuga hõõruda või duši all olla.

Tõsiasi on aga see, et Torgu saunas ei saa kase- ega kadakavihaga vihelda. Kuigi vanarahva tarkus ütleb, et saunas vihtled haiguse välja ja hingad tervise sisse, saavad sõrulased seda soovitust järgida, nüpeldades ennast moodsate nüüdisaegsete vihtadega, sellistega, mis lehti ega okkaid ei langeta.

Torgu saun on klassikaline Soome saun. “Saunalistelt oleme saanud positiivseid hinnanguid. Alguses reguleerisime saunasooja 95 kraadi peale, aga vanemad inimesed pidasid seda liiga kuumaks. Nüüd on 75 kraadi, see rahuldab kõiki. Leil võtab ju higi lahti – kes mõnuleb niisama, kes viskab leili,” räägib Annika.

Suur maja on nüüd tervikuna puiduküttel. Varem köeti koolimaja kivisöega. Annika toonitab, et nüüd on kuidagi mõnusam ja puhtam, tundub, et soojemgi.

Kogukonnamaja uus elu

1965. aastal valminud koolimaja täitis oma põhifunktsiooni 2007. aastani. Kogukonnamaja staatuses on maja olnud 2010. aastast.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.