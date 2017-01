Aurigas käivad ümberehitustööd (1)

Auriga kaubanduskeskuses läinud nädalal alanud ümberehitustööd lõpevad alles augustis, ent kogu selle aja on keskus klientidele ikkagi avatud.

Esimese hooga on ümberehitusest haaratud Rimi kauplus, mille kassatsoonis on teatavaid muudatusi juba võimalik silmata. Kui Rimi uksed on klientidele valla, siis Auriga kalapood, mis samuti nn esimesse ümberehitustsooni jääb, on remondi tõttu praegu siiski suletud.

Auriga kaubanduskeskuse esindaja Kristjan Maaroos kinnitas Saarte Häälele, et Auriga ümberehitus on alanud, kuid sellest hoolimata jääb keskus külastajatele avatuks ja töid tehakse tsoonide kaupa. Ehitustööd kestavad tema kinnitusel kuni augusti teise pooleni, kui uuendatud keskus täies mahus avatakse. “Endiselt võin kinnitada, et oleme kinni hoidnud oma esialgsest kontseptsioonist laiendada meelelahutuse ja moekaupade pakkumist keskuses,” lisas Maaroos.

Fotole jäi eile Rimi kassapidaja Katrin Paiste, kes oli parasjagu nn ümberehitustsoonis ajakirju omale kohale sättimas.