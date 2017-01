BC Hundid sai minimaalse võidu

Aravete spordihoones mängitud Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste esiliigas alistas Kuressaare BC Hundid/ ASSA ABLOY Ambla Spordiklubi ülipõnevas mängus 83 : 82.

BC Hundite võit on ajalooline ka selle poolest, et see oli Saaremaa esindusmeeskonna esimene võit Amblas. Tegelikult ei tõotanud esimene veerandaeg midagi head, sest kaitse ei pidanud ja tablool olid kaotusnumbrid 23 : 29.

Teisel veerandil jäädi taha 14 punktiga, aga üleminek maa-ala kaitsesse tõi saarlased mängu tagasi. Poolaeg 50 : 44 Amblale. Kolmandal veerandil hakkas Huntidel kolmene paukuma (mängus tabati 23/11!) ja korraks saadi ka ette, kuid Ambla kosus rünnakul ning viimane veerand algas taas Ambla 65 : 61 eduseisust. Neljandal veerandil õnnestus Huntidel tänu Margo Liivandi, Urmas Oja ja Taavi Tõnuse kolmestele ja paarile ülitähtsale keskpositsiooni viskele 9 punktiga ette rebida, kui seis oli 79 : 70.

Siis algas aga võõrustajate kolmeste soolo ja viimane rünnak jäi seisul 82 : 83 Amblale. Viimase sekundi vise õnneks ei tabanud ja huntide võidutants võis alata.

Parimatena viskasid Margo Liivand 24, Taavi Tõnus ja Reigo Lass 14 punkti.