Merepäästjad aitasid Kesselaiu elanikku

Heitlikud ilmaolud on mere muutnud ebaühtlaseks jääsupiks ja nõnda jäi Kesselaiu ainus elanik, saarevaht Elsa Vatter jäävangi. Saaremaa merepäästjad käisid naisel abis, viies talle toidumoona ja veistele karjamaale heina.

Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu ütles, et neil oli sel hetkel olemas vastav tehnika, millega neljaliikmeline meeskond saarele toimetada.

“Kuigi meie oma tehnika on praegu hoolduses, oli meie käes Ruhnu alus, mis selle käigu üldse võimalikuks tegi. Ilmaolud on tegelikult üsna heitlikud – vaba vett eriti pole ja merel on üleüldine selline jääsupp. Muhu vallavalitsus leidis nii palju vaba vett, et paat vette lasta,” rääkis Lempu.

Kõigepealt tuli tegelikult Saare maavalitsusest palve, et jäävangi jäänud Kesselaiu saarevahile läheks appi üks inimene, kellele tuleks hiljem järele minna. “Uurisime abivajamise sisu ja leidsime, et kergem on seal ise ära käia, kui hakata kedagi sinna ja tagasi transportima,” ütles Lempu.

Saarevaht Elsa Vatteril on ligemale 36 mägiveist, kellele oli vaja heinarullid karjamaale välja viia, ja merepäästemeeskond otsustas, et võtab selle töö enda peale. “Kogu päev läks ikka ära – laupäeval kell 10 startisime ja õhtul nelja paiku tagasi,” rääkis Maidu Lempu. Ta lisas, et merepäästeselts on valmis reageerima ka väljaspool navigatsioonihooaega ja vajadusel ollakse valmis osutama ka muid abiteenuseid, mis ei ole otseselt merepäästega seotud.

Saarevaht Elsa Vatter ütles, et on Kesselaiul juba kolm kuud olnud ainus elanik. “Kui abikaasa oli elus, siis liikusime võimalusel ikka paadiga rohkem ringi, kui ilm vähegi lubas. Vahepeal oli meri lahti, siis käisime paadiga,” rääkis ta. “Eile tõid päästemehed ka leiba, saia, vorsti, tavaliselt uurivad naabrid, mis vaja on, et saarele tulles saaks poest võtta.” Vatter nentis, et üksindus hakkab pikapeale ikka rõhuma, aga järjest pikenevad päevad muudavad olemise hulga rõõmsamaks.