Muhulane läheb “Rakett 69-le”

ERR-i noorte teadlaste tuntud võistlussaates läheb ka sel aastal võistlustulle muhulane. Sedakorda Rannakülast pärit Karl Lõbus (pildil).

23-aastane teadushuviline õpib Tartu kutsehariduskeskuse 1. kursusel väikemootorite tehnikuks. Mootorid on tema hobi olnud alati. Muhu põhikooli ja KTG vilistlane on lapsepõlvest saati huvitunud erinevatest masinatest ja nende töötamise põhimõttest. “Tegelen juba kaheksa aastat motokrossiga ja parandan ka oma tehnikat ise,” tutvustab ta ennast. Varasematel aastatel on samas saates osalenud muhulased Uku-Laur Tali Kallastelt Kristiina Tüür Tamselt ja Kõinastul elanud Edward Erelt.