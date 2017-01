Noortejaamas töö veel käib (1)

Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam plaanitakse bussijaama ruumides avada veebruari teises pooles.

Eile külastas objekti ka vastuvõtukomisjon, kuigi töö objektil alles käib ja valmis noortekeskuse ruumid seega veel pole. Hankelepingus määratud tähtaeg sai aga eilsega ümber. Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul oli eilse ülevaatuse eesmärk fikseerida, mis seisus tööd on.

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik märkis, et tuld takus veel pole, kuna mööbel tuleb veebruaris. See osteti AS-ilt Inest Market 41 411,1 euroga. Noortekeskust bussijaamas ehitavad OÜ Arens Ehitustööd ja AS Remet, kellega sõlmitud lepingu maksumus on 749098,2 eurot.

Noortekeskus rajatakse 1984. aastal ehitatud ja nüüdseks muinsuskaitse alla võetud bussijaama ühte ossa, mille suurus on 863,5 m².

Pildil on OÜ Arens Ehitustööd juhatuse liige Mart Loik ja Kuressaare noorte huvikeskuse direktor Arnek Grubnik.