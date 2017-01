Saaremaa koolijuhid tegid liidu (1)

Saaremaa koolidirektorid on asutanud MTÜ Saarte Koolijuhid. Seni on koolijuhid koos käinud vabas vormis ühendusena, kuid nüüd tekkis vajadus see ka juriidiliselt vormistada.

MTÜ juhatuse liige Ly Kallas märkis, et kindlasti aitab selline käik koolijuhtidel Saaremaa hariduse huve ka mandrimaal paremini esindada.

MTÜ juhatusse kuuluvad veel Kuressaare Vanalinna kooli juht Tõnu Erin ja Leisi keskkooli direktor Riina Piterskihh.