Saarlased panid brändi-Aino ka ö-d rõhutama (1)

Saaremaal tehtud esimene brand Estonia ehk uue Eesti brändi rakendus rõhutab lisaks e-tähele saarlastele omaselt ka ö-d. Seda uuel väikelaevaehituse õppevõimalusi tutvustaval veebilehel.

Kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen rääkis, et Eesti väikelaevaehituse õppevõimalusi tutvustav veeb oli tegelikult ennegi olemas. Ta selgitas, et TTÜ Kuressaare kolledž ja Kuressaare ametikool valmistasid selle ette eelmise aasta lõpus ja rahastus tuli programmist “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ehk PATEE. Hartikainen tõdes, et tegelikult oli plaanis avalikustada see alles kevadepoole, kui erialavaliku küsimus noorte inimeste jaoks pakilisemaks muutub.

“Nüüd aga pakkus Eesti bränd lihtsalt vastupandamatu võimaluse teha sellest veebist esimene Aino-rakendus, sest see tundus meie õppetutvustusega kontseptuaalselt nii hästi klappivat,” märkis kompetentsikeskuse juht. “Eesti on mereriik, lugu laevaunistusest oli õppe tutvustamise veebis juba olemas, slaidipaanid jooksid meie õppetutvustusveebis samamoodi nagu brand Estonia veebis,” rääkis ta. “Veebmaster intrigeerus ka ja oli valmis nädalavahetuse pühendama Aino testimisele.”

Nõnda sikutasidki saarlased kirjafondi Aino uuest Eesti brändi tööriistakastist juba välja ja panid enda kasuks tööle. “Lubasime endale väikese ulakuse ja rõhutasime lisaks e-le ka paari täpitähte, et viidata, kus Eesti väikelaevaehitus asub,” avaldas Anni Hartikainen. “Näiteks keerasime brändi study-estonia märgi eestikeelseks: Öpi Eestis.”

Õppevõimalusi tutvustav veeb läks ühtekokku maksma 1050 eurot. PATEE-programmiga loodi suurem õppeteemaline fotopank, millest väikelaevaehituse veebis kasutatud fotod välja valiti. Fotod läksid maksma 550 eurot. Lehekülje tegemine, mida rahastati samuti PATEE-programmist, maksis 500 eurot.