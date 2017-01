Siimu Auto kaitses maakonna meeste võrkpallikarikavõitu

Maakonna meeste võrkpallikarikavõistlustel kor­dus eelmise aasta finaal. Siimu Auto pani Kaarma vastu mängides oma paremuse maksma ja võitis 3 : 1.

“Sel aastal tuli võit oodatust lihtsamini, sest arvasime, et Kaarma näitab südikamat vastupanu,” tunnistas meistriliigas Rakvere VK värvides mängiv Siimu Auto libero Alari Saar, lisades, et geimilõpud kuulusid tema meeskonnale ja see tõi ka võidu. “Plaan oli mäng ära mängida ja vaadata, kuidas läheb, sest meil ei olnud otseselt kaotada midagi. Tahtsime oma asjad väljakul ära teha ja pingutada ühise eesmärgi nimel.”

Kaarma eestvedaja Eldur Torn tõdes, et finaal ja revanš ei läinud nii, nagu plaanitud. “Üks asi on tahtmine ja teine saamine,” märkis ta. “Motivatsioon oli olemas ja võita tahavad kõik, kuid seda saab vaid üks. Kokkuvõttes mängis vastane kindlamini.”

Vahelduva eduga

Kuressaare spordihoones kulges finaal vahelduva eduga. Siimu Auto võitis esimese geimi kindlalt 25 : 17, teise võitis omakorda Kaarma 25 : 20. Kõige tasavägisem oli kolmas geim, kus tablool vaheldusid pidevalt viiginumbrid ja kindlama lõpuga vormistas 28 : 26 võidu tiitlikaitsja.

“Vastane oli väga motiveeritud,” hindas Alari Saar, kes poolfinaalis ei mänginud. “Valjala vastu mängides oli meil vastuvõtt väga halb. Täna oli kõik paigas ja kindlasti selle pealt pidaski meie mäng paremini.”

Otsustavaks sai neljas geim. Kaarma mehed haarasid kohe initsiatiivi ja said 18 : 12 ette ning tundus, et kohtumine läheb viiendasse geimi. Siimu Auto polnud aga murdunud, nad tegid 7 : 1 vahespurdi ja viigistasid 19 : 19. Sealtpeale mänguohje enam ei loovutatud ja geimivõit 25 : 22 tähendas ka seda, et karikas jääb aastaks taas nende kätte hoiule.

“Meil tulid algul mõõnad sisse, kuna keegi ründajatest mängu enda peale ei võtnud,” kurtis Alari Saar. Aga kui andsime Sandrile (Talistu) ja Siimule (Rantanen) kindlad käsud kätte, siis nad hakkasid kordamööda ka palli maha lööma ja eks ta nii ka tuli.”

Eldur Torn tunnistas, et põhilised murelapsed olidki Siim Rantanen ja Sander Talistu, aga palju andis juurde ka Alari Saar, kes kaitses päris palju palle üles tõi.

“Ei oska öelda, mis juhtus, vastane võttis end kokku ja nende rünnakud hakkasid õnnestuma. Meie jaoks jäi saal väikeseks, küll oli pall laes, küll seinas,” lausus ta.

Eldur Torni hinnangul on Siimu Auto suur eelis, et mehed on esiliigas Saaremaa koosseisus hästi kokku mänginud, nad teevad nädalas mitu korda koos trenni ja teavad täpselt, millal mingile mehele anda. “Me saame kokku mängupäeval ja kokkumängu lihvida ei saa. Me tuleme lihtsalt kokku ja mängime ning nii on raske,” tõdes ta. Siimu Auto mängis koosseisus Mart Tiitsaar, Siim Rantanen, Rauno Pihel, Sander Talistu, Kristjan Lepp, Tanel Tõru, Martin Meerits ja Alari Saar.

Laupäeval mängitud pool­finaalides võitis Siimu Auto Valjalat 3 : 0 (25 : 18, 25 : 19, 25 : 14) ja Kaarma Klotoidi 3 : 1 (23 : 25, 25 : 23, 25 : 12, 25 : 21).

Naistekarikas Kaarmale

Kuressaare spordihoones mängitud maakonna naiste võrkpallikarikavõistlused võitis täiseduga mänginud Kaarma naiskond.

Peamiselt esiliigas mängiva Saaremaa/Kuressaare mängijatest moodustatud Kaarma konkurentidele sõnaõigust ei andnud, sest kõik kolm kohtumist võideti 3 : 0.

Teise koha sai Saaremaa spordikooli võistkond, kes alistas otsustavas mängus ilma oma liidrite Kadi Mägi ja Maali Kanemägita mänginud Leisi 3 : 2.

Kolmanda koha saanud Leisi oli omakorda 3 : 0 parem Ultra naiskonnast.

Kaarma naiskonnas mängisid Raili Sepp, Elsa Putku, Krista Kotselainen, Andra Mesila, Janne Järvalt, Gerda Kaubi ja Kristi Põld.