Sõrve laululooja Õie-Maria Tehu saab täna 75 (1)

Laul “Sõrvemaa” on raadiote soovisaadetes Ivo Linna esituses kõlanud palju-palju kordi. Täna tervitatakse selle lauluga enam kui poolesaja laulu autorit, Kaavi küla Hintso talu perenaist Õie-Maria Tehu.

Aastaid ansamblis Anna-Minna akordioni mänginud Õie-Maria Tehu sai pillimängu selgeks Torgu kooli õpilasena. “Olin 12-aastane, kui Torgu koolist, pill seljas, rügades 12 kilomeetrit koju tulin. Kooli direktor Enno Kallaste ei lubanud mul pilli kohe koju viia, kuid siis ikkagi leebus ja nii sain vabalt kodus harjutada. Sellest ajast siiani olen mänginud,” rääkis juubilar.

Seega on Õie-Maria Tehu akordionimänguga publikut rõõmustanud enam kui kuus aastakümmet.

Kuigi muusikut teatakse-tuntakse ennekõike kui “Sõrvemaa” laulu autorit, on talle tunnustust jagatud ka varasema loomingu eest. “Ühe minu lauluga, mille pealkiri on “Talve serenaad”, võitsime ülerajoonilise isetegevuse ülevaatuse. Meid saadeti edasi Tallinna,” meenutas Õie-Maria. “Viimasel ajal pole ma midagi kirjutanud. 4. veebruaril esitleme Nasva klubis minu esimest plaati. Sellel on kümmekond minu laulu.”

Palju loomingulist erksust ja elujõudu soovivad juubilarile ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.